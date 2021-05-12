В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему отключили отопление только 11 мая

На сегодняшний день отопление должно быть отключено во всех домах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге теплая погода установилась еще в начале мая, однако отопление в домах горожан отключили только накануне. В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему батареи остыли только 11 мая. По словам заместителя главы Екатеринбурга Владимира Гейко, постановление Правительства РФ регламентирует отключение тепла не ранее, чем на пятый день со среднесуточной температурой +8 градусов и выше. Однако ночью 5 и 6 мая она опускалась до нуля градусов.

- У нас тысячи объектов социальной сферы, здравоохранения. Поэтому было принято решение отключить тепло после праздников, чтобы создать более комфортные условия для горожан. Кроме того, когда происходит процесс отключения тепла, идут наладочные работы на теплосети и это влияет на качество горячего водоснабжения, - рассказал Владимир Гейко.

Также он отметил, что на сегодняшний день отопление должно быть отключено во всех домах Екатеринбурга. Если батареи все еще остаются горячими, нужно обращаться в управляющую компанию.

Напомним, что на этой неделе в Екатеринбург придет аномальная жара. По данным уральских синоптиков, непривычная погода ожидается с 11 по 17 мая.