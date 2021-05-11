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Общество11 мая 2021 16:38

В Нижнем Тагиле временно отменят маршруты трамваев № 2 и № 4

Из-за ремонта моста на Циолковского их заменят на № 14
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что движение закроется уже 12 мая, а откроют его только осенью

Планируется, что движение закроется уже 12 мая, а откроют его только осенью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за ремонта моста на улице Циолковского временно отменят два маршрута трамваев. Изменения затронут городские сообщения под номер два и четыре. Планируется, что движение закроется уже 12 мая, а откроют его только осенью. На период ремонта линию на ВМЗ будет обслуживать временный маршрут № 14.

- Трамвай будет курсировать между ВМЗ — улица Островского — ГГМ. расписание движения опубликовано на сайте, - сообщают в пресс-службе МУП «Тагильский трамвай».

Напомним, движение на мосту на Циолковского закроют на 81 день. Обновленный участок откроют только в начале октября 2021 года. Общественный транспорт в ближайшие пять месяцев будет объезжать этот участок по улицам Кулибина – Фестивальная и Индустриальная.