В Нижнем Тагиле мост на Циолковского хотят починить до ноября

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12 мая 2021 года в Нижнем Тагиле закрывается движение по Циолковского через мост, который закрывается на реконструкцию. Из-за этого меняется маршруты движения для всех видов транспорта, включая общественный.

Движение на этом участке ограничат на 81 день, ее планируют открыть в начала октября 2021 года. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Общественный транспорт в ближайшие пять месяцев будет объезжать этот участок по улицам Кулибина – Фестивальная и Индустриальная. Также объезды будут организованы по Северному шоссе и по улице Шевченко через Береговую – Краснокаменскую, а также Третьего Интернационала.

Также улица Кушвинская и Бондина станут временно односторонними. По Кушвинской можно будет проехать только в сторону Дзержинского района, а по Бондина – в сторону центра города. Здесь оборудуют временные тротуары для пешеходов.