Появилось видео, как в Богдановиче фура врезалась в железнодорожный пост

За мгновение до столкновения мимо проезжал поезд. Фото: https://vk.com/bgdn4

10 мая в Богдановиче произошла серьезная авария с участием грузовика. Машина на полном ходу врезалась в железнодорожный пост, после чего кабина и прицеп грузовика получили серьезные повреждения. Также было частично разрушено здание железнодорожного поста.

Все случившееся попало в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной на одной из соседних построек. Добавим, что по записи видно, как за мгновение до появления фуры, мимо поста проезжает пассажирский поезд. Лишь чудом грузовик и состав разминулись.