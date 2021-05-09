Завершены поиски пропавшего рыбака из Екатеринбурга

Алексей Мельников пропал 17 апреля 2021 года. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Свердловской области завершены поиски 71-летнего рыбака Алексея Мельникова, который перестал выходить на связь 17 апреля 2021 года.

Мужчина отправился из Екатеринбурга на электричке с намерением порыбачить на озере Исетское. Он созвонился с родными, после чего перестал выходить на связь.

Поиски рыбака велись несколько недель. 7 мая тело Алексея Мельникова обнаружили на озере прохожие, которые передали информацию правоохранителям.

Следственный комитет проводит по факту смерти мужчины проверку.

- Смерть не криминальная, мужчина утонул. Телесных повреждений обнаружено не было, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.