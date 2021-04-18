Позвонил и исчез: под Екатеринбургом пропал рыбак

Алексей Мельников позвонил жене. а потом исчез. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В субботу, 17 апреля, под Екатеринбургом на озере Исетское пропал рыбак. Мужчина уже собирался ехать домой, о чем сообщил супруге по телефону, но потом исчез и перестал выходить на связь – его телефон отключен.

После того, как родственники съездили на озеро и не нашли следов близкого человека, они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт». Отряд сразу опубликовал ориентировку на рыбака. Им оказался 71-летний Алексей Мельников из Екатеринбурга.

- Телефон недоступен. Родственники выезжали туда, искали его, но безрезультатно, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

На рыбалку Мельников отправился в черном пуховике, черных штанах, коричневой лапке с козырьком и валенках. С собой у мужчины был рыбацкий ящик.