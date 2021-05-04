В центре Екатеринбурга трамвай сбил 10-летнюю девочку

Авария случилась на перекрестке Ленина и Луначарского. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге трамвай сбил 10-летнюю девочку. Приехавшая скорая помощь диагностировала у ребенка сотрясение головного мозга.

ЧП произошло 4 мая в половине девятого утра на перекрестке проспекта Ленина и Луначарского.

- 10-летняя девочка, управляя велосипедом, пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита трамваем, в результате чего получила травмы, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Трамвай второго маршрута ехал от Кузнечной в сторону Луначарского. В ГИБДД уточнили, что световозвращающих элементов на одежде ребенка не было.

В момент аварии девочка была рядом с отцом, с которым они возвращались с прогулки. Правда, как его дочь пересекала проезжую часть, отец не заметил.

Трамваем управляла 43 – летняя женщина, имеющая стаж управления 22 года. За это время они ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Автоинспекторам она рассказала, что ребенок на велосипеде появился на пути трамвая неожиданно.

По факту ДТП проводится дознание. По его итогам будет принято мотивированное решение. Также материалы по аварии будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

К сожалению, ДТП с детьми на уральских дорогах происходят довольно часто. Недавно в Первоуральске женщина сбила 4-летнего мальчика, ехавшего по парковке.