«Кричали, чтобы остановилась»: в Первоуральске женщина на Opel сбила 4-летнего мальчика

Водительский стаж женщины составляет девять месяцев. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске случилось ДТП, где пострадал 4-летний мальчик. Все произошло в половине девятого вечера на парковке дворца культуры на улице Ватутина.

Ребенок был в сопровождении родителей и ехал на беговеле (велосипед, не имеющий педалей. – Прим. Ред.). Мальчик слегка уехал от родителей, поэтому, когда на его пути внезапно появился Opel Corsa, взрослые не успели помочь малышу.

- Родители пояснили сотрудникам полиции, что автомобиль внезапно выехал из-за угла здания, и они не успели добежать до ребенка. Водителю кричали и махали руками, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - В результате ДТП ребенок госпитализирован в городскую больницу Первоуральска с травмами различной степени тяжести.

За рулем иномарки сидела 34-летняя жительница Первоуральска. В ГИБДД уточнили, что стаж вождения женщины составляет 9 месяцев. Она рассказала инспекторам, что не заметила мальчика, когда двигалась по автопарковке.

По факту ДТП проводится проверка. По ее итогам будет принято мотивированное решение.