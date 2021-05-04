В Свердловской области стало больше бедных

Люди стали меньше зарабатывать, но вынуждены больше тратить Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области стало больше бедных граждан. Сейчас около 388 тысяч уральцев зарабатывают меньше прожитого минимума. Это 9% от общей численности населения региона. Такие данные приводит Свердловскстат.

По итогам 2020 года в Свердловской области прожиточный минимум составил 11 129 рублей, в текущем году этот показатель подрос до 11 206 рублей.

Напомним, что в прошлом году пандемия ударила по ряду отраслей экономики. Часть работодателей сократили заработную плату своим сотрудникам, часть граждан осталась без работы, люди вынуждены были устраиваться на более низкооплачиваемую работу. При этом, продолжился рост цен на продукты питания.

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