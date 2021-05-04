«Атомстройкомплекс» поделился опытом участия в нацпроекте «Производительность труда»

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В рамках координационного совещания по вопросам реализации национального проекта «Производительность труда» с участием промышленников и представителей региональной власти на площадке технопарка «Университетский» состоялась презентация проекта модернизации технологической линии завода по производству твинблоков «Теплит», который входит в корпорацию «Атомстройкомплекс».

Главная цель участия в национальном проекте «Производительность труда» – получение льготного финансирования на проведение модернизации. Но деньги просто так никто, конечно же, не даст. «Теплиту» пришлось выполнять ряд мероприятий, проводить обучение, внедрять новые подходы в производстве.

- За полгода участия в проекте выработка на одного сотрудника возросла на 16 процентов в смену, а сокращение оборотных активов произошло на 70 процентов. Сократились оборотные активы – высвободились деньги, - рассказывает Михаил Короткий, начальник отдела управленческой отчётности управления бюджетирования и контроля «Атомстройкомплекс – Промышленность».

Участие завода в национальном проекте ощутили на себе все сотрудники «Теплита». В частности, на предприятии внедрили принципы бережливого производства и упорядочили рабочие места в цехах. Если раньше щётку и ведро для уборки линии оператор мог искать в разных углах помещения, то теперь для инвентаря выделено специальное место.

Обучением участников нацпроекта занимается федеральный центр компетенций, а деньги на модернизацию выделяет фонд развития промышленности. На прошлой неделе представители этой федеральной структуры посетили предприятие, чтобы оценить работу лично и были приятно удивлены.

- Мне очень понравился завод, обе площадки. Понравился менеджмент. Видно, что команда своё дело знает, - говорит Иван Белозёров, руководитель проектов фонда развития промышленности (Москва). - Мы предоставляем по данной программе займы до 500 миллионов рублей на 5 лет под 1 процент годовых, что существенно выгоднее любого банковского займа.

Основную часть денег, которые завод «Теплит» планирует получить в рамках нацпроекта, здесь хотят потратить на модернизацию производства.

– На одном участке хотим установить оборудование, которое позволит направлять на повторную переработку обрезки, то есть процесс станет безотходным, – делится подробностями Борис Овечкин, управляющий директор завода «Теплит». – На втором – улучшить работу отсека, в котором производится замешивание раствора и его предварительное твердение. Мы сможем отказаться от подъемных кранов, которыми достаём «болванку» из формы, заготовка будет автоматически транспортироваться по технологической цепочке. Это повысит безопасность производства и оптимизирует процесс.

Сейчас на заводе «Теплит» замерли в ожидании: в Москве заканчивается комплексная экспертиза заводского проекта, после которого совет должен принять решение о выделении денег.