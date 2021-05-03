На Урале задержали парня, который выращивал марихуану в гараже

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле задержали парня, который выращивал марихуану в гараже. По данным местного ОВД, в боксе нашли семь кустов запрещенного растения. А попался «садовод» достаточно просто – во время обыска у него нашли немного «травки».

- При личном досмотре в кармане куртке сотрудники полиции обнаружили пластиковый контейнер с растительным веществом, еще один контейнер побольше с тем же содержимым находился в рюкзаке, - сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Общая масса изъятого сухого наркотического вещества составила порядка 80 грамм. Возбуждено уголовное дело, тагильчанину грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге задержали наркокурьера.

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