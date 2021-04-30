Показался подозрительным: в Екатеринбурге сотрудники ППС задержали наркокурьера

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали наркокурьера во время патрулирования Пионерского микрорайона. Они заметили подозрительного молодого человека и решили досмотреть его в присутствии понятых. В одном из карманов брюк у него нашли пакетики с неизвестным веществом. На место тут же вызвали оперативную группу.

Недалеко от места происшествия, около подъезда жилого дома полицейские нашли еще один сверток. Пакетики с веществами изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что это мефедрон общей массой 7,24 граммов.

- Задержанным оказался ранее судимый за разбой местный житель 1987 года рождения. Подозреваемый собирался сбыть наркотик неопределенному кругу лиц через тайники-закладки, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт в крупном размере». Молодому человеку грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.