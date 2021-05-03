Фото: Instagram.com/corgifill

Пропавшего под Екатеринбургом корги-блогера нашли мертвым. Собака по кличке Фил пропала в конце прошлого года, но найти его удалось лишь сейчас. Об этом в своем Instagram рассказала хозяйка Фила.

- Филька - мой светлый Корги малыш погиб в ноябре. В субботу , 1 мая, его нашел сосед, у озера. Его не загрызли собаки. Рабочая версия: сбит машиной, отнесли в кусты, 50 метров от дороги. Он был чудесный, ласковый и очень человеколюбивый пес. Доверчивый и смешной, - написала Илона Чичигина.

Напомним, что за помощь в поисках Фила хозяйка предлагала 100 тысяч рублей.

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