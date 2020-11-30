Возможно, Фила увезли в Екатеринбург или ближайшие населённые пункты. Фото: Instagram.com/corgifill/

Под Екатеринбургом, в деревне Космакова (Сысертский район), пятые сутки ищут корги по кличке Фил. Милый ушастик потерялся 26 ноября. По словам хозяев, Фил побежал за соседской собачкой и не вернулся. У Фила есть ошейник, в котором указано его имя и телефон хозяев.

- Фил самостоятельный, знает деревню, и его знают все! Общительный и доверчивый! Дружелюбный. Поверить, что его могли увезти - невозможно. Два дня искали по всем дворам и в лесу. Вокруг деревни на 50 километров болота, лес, озеро, - рассказывает Илона Чичигина, хозяйка потеряшки.

Фото: Instagram.com/corgifill/

Хозяева Фила считают, что их собаку могли украсть рыбаки.

- Верните его домой, пожалуйста! Я поменяю его на щенка! Вырастить свою собаку- счастье, украсть чужого ребёнка- великий грех! – добавляет Илона Чичигина.

Ориентировку о поиске Фила опубликовали группа владельцев корги из Челябниска, а также приют хаски в Екатеринбурге.

- На улице холодно, и если малыш до сих пор на улице, он просто рискует замерзнуть! – пишут зоозащитники.

Сейчас температура воздуха ночью в Екатеринбурге и окрестностях опускается до -15…-20 градусов.