В Екатеринбурге завершились поиски 15-летней девочки с рыжими кудряшками

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летней Анастасии, которая пропала 28 апреля. В тот день она ушла из дома, расположенного в 19 военном городке и больше о ее местонахождении ничего не было известно.

- Сотрудники полиции отрабатывали места возможного пребывания ребенка, в том числе проверяли и ее друзей, - рассказали в полиции Новоуральска, в ведении которой находится территория в районе военного городка.

В итоге девочку нашли в подъезде дома ее подруги. Никаких противоправных действий в отношении школьницы совершено по предварительным данным не было. Она жива и здорова.