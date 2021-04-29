В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу с рыжими кудряшками

Анастасия Торговичева. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге ведутся активные поиски 15-летней Анастасии Торговичевой, которая пропала 28 апреля 2021 года в районе 19 военного городка.

Рост Анастасии – 160 лет, у нее среднее телосложение, рыжие кудрявые волосы ниже плеч. В момент пропажи школьница была одета в олимпийку черного цвета с желто-оранжевыми манжетами, свитер зеленого цвета, легенсы серого цвета и кроссовки розового цвета.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

С собой у Анастасии был рюкзак персикового цвета с рисунком «Микки Маус», она ходит в очках с диоптриями в металлической оправе золотистого цвета. Девушка немного картавит, на лице у нее веснушки.

Поисками занимается отряд «Прорыв». Информацию можно передать руководителю отряда Наталии по телефону 8 9000 440 02 20, либо в полицию по телефону «02».