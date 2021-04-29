Салют 9 мая обойдется Екатеринбургу в 4,5 миллиона рублей

Фейерверк запустят на Уралмаше, в Академическом и на набережной стадиона «Динамо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге салют в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне обойдется городу в 4,5 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте государственных закупок. Больше всего денег потратят на фейерверк, который будут запускать в акватории реки Исеть. Залпы прогремят со стороны набережной стадиона «Динамо». На эти цели потратят 3,2 миллиона рублей.

- Чуть скромнее отпразднуют в Академическом и на Уралмаше. Здесь на салют потратят 798 и 524 тысячи соответственно, - говорится на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что 1 мая в ЦПКиО имени Маяковского запустят фейерверк в честь присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». На площадке фан-зоны парка специалисты произведут 670 залпов. Начало запланировано на 22:30 по местному времени.