В Екатеринбурге 1 мая запустят праздничный салют из 670 залпов

Продолжительность фейерверка составит не менее шести минут Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге 1 мая прогремит праздничный салют в честь присвоения уральской столице почетного звания «Город трудовой доблести». Фейерверк запустят в ЦПКиО имени Маяковского, горожан приглашают стать свидетелями этого события. На площадке фан-зоны парка специалисты произведут 670 залпов.

- Первый залп прозвучит в 22:30, а продолжительность фейерверка составит не менее шести минут. Стоит отметить, что главный парк уральской столицы будет работать в своем привычном режиме, с 06:00 до 23:00, - напоминают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург получил звание «Город трудовой доблести» летом 2020 года по решению президента. Такой статус мегаполису присвоили за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.