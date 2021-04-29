Уральская певица Монеточка озвучила героиню мультфильма Disney и Pixar

Фото: Instagram Лизы Монеточки

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова прим.ред.) озвучила героиню нового мультфильм от Disney и Pixar «Лука». Примечательно, что уральская знаменитость сама хотела поучаствовать в подобном проекте и стать актрисой дубляжа. Ей досталась роль Джулии, подруги двух главных героев.

- Ребята, знайте, мечты сбываются! Приходите в кинотеатры на сеансы с родителями, братьями, сестрами и погрузитесь в этот волшебный мир с 17 июня 2021 года, - написала Монеточка в своем Instagram.

Кстати, это уже не первый случай, когда молодые уральские звезды занимаются озвучкой мультфильмов. Недавно Клава Кока также впервые попробовала себя в дубляже, она озвучила персонажа из мультфильма, который недавно вышел в кинотеатрах России.