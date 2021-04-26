Екатеринбуржец, пожизненно лишенный свободы за гибель 8 человек в пожаре, обжалует приговор

Кадр с допроса Александра Понкратова. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В минувшую пятницу Свердловский областной суд признал 30-летнего жителя Екатеринбурга, Александра Понкратова, виновным в поджоге деревянного дома на улице Омской. Это случилось 26 марта 2020 года. В огне погибли восемь человек. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Сегодня, 26 апреля, стало известно, что Александр Понкратов намерен обжаловать приговор.

- Осталось семь дней на обжалование и мы воспользуемся этим правом, - прокомментировал Игорь Упоров, адвокат Александра Понкратова. - Мы начинаем готовить апелляционную жалобу во второй суд, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее сотрудники прокуратуры отмечали, что поджечь дом Понкратов решил из хулиганских побуждений. Для этого, по версии надзорного ведомства, он облил легковоспламеняющейся жидкостью деревянный пол в подъезде дома и поджог его. Задержать его удалось наряду ГИБДД, заметившему молодого человека на улице рядом с горящим бараком.