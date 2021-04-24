В Екатеринбурге стартовал флешмоб в поддержку врачей скорой помощи

После вспышки пандемии коронавируса нагрузка на медиков увеличилась в разы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал флешмоб с поздравлениями для работников скорой помощи.

- Для участия необходимо опубликовать фотографию, картинку, рисунок или записать видеоролик с поздравлением и разместить их в любой социальной сети под едиными хештегами #СпасибоФельдшер#СпасибоСП #МыВместе #Уралпоздравляет, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Акция приурочена к Дню работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля.

После вспышки коронавируса нагрузка на работников скорой помощи увеличилась в разы. Почитайте рассказ фельдшера скорой помощи о том, как непросто приходилось врачам в первые месяцы пандемии.