В Екатеринбурге завершились поиски двоих 11-летних мальчиков

Поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», а также отдел полиции № 11 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски двух 11-летних мальчиков, которые пропали 22 апреля. Поисками занимались волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», а также отдел полиции № 11.

- Дети найдены, живы. С ними все в порядке, вернулись домой сами, - коротко прокомментировали в «ЛизеАлерт».

Напомним, двое школьников ушли из дома вчера около 15:00 и не вернулись. Заявление об их пропаже подали родители. Примечательно, что мальчики не в первый раз сбегают из дома.