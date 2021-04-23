В Екатеринбурге пропали двое 11-летних мальчиков

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают двух 11-летних мальчиков, которые пропали накануне, 22 апреля в районе 15:00.

Приметы Иван Дроздова: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза. В момент пропажи был одет в белую футболку с синими полосками и надписью «TikTok», синие шорты и салатовые кроссовки.

Приметы Артема Кабаргина: рост 151 сантиметр, полное телосложение, русые волосы, карие глаза. В момент пропажи был одет в серую кофту, белую футболку, джинсы болотного цвета, черные кроссовки.

В последний раз мальчиков видели в районе торгового центра «Карнавал». За помощью к волонтерам обратились родители школьников. По их словам, товарищи уже не в первый раз сбегают из дома.

Если вы знаете, где могут находиться дети, сообщите по номеру 88007005452 или по телефону 112.