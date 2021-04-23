Полиция прокомментировала информацию о смерти парня в студенческом общежитии

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти молодого человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция прокомментировала ситуацию со смертью студента Евгения Рожкова в комнате общежития. Накануне в паблике «Краснотурьинск Live» появилась информация, что в университетском кампусе нашли тело молодого человека. По предварительным данным, он пролежал там три дня. Парня искали все эти дни, его девушка подняла панику и требовала открыть комнату, в которой он жил, но охранник отказывался выдавать ключи.

- По имеющимся предварительным данным, инцидент не носит криминального характера, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти молодого человека. Специалисты осмотрели место происшествия, тело парня отправили на экспертизу, которая определит причину смерти.