Полиция прокомментировала информацию о смерти парня в студенческом общежитии

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти молодого человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция прокомментировала ситуацию со смертью студента Евгения Рожкова в комнате общежития. Накануне в паблике «Краснотурьинск Live» появилась информация, что в университетском кампусе нашли тело молодого человека. По предварительным данным, он пролежал там три дня. Парня искали все эти дни, его девушка подняла панику и требовала открыть комнату, в которой он жил, но охранник отказывался выдавать ключи.
- По имеющимся предварительным данным, инцидент не носит криминального характера, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти молодого человека. Специалисты осмотрели место происшествия, тело парня отправили на экспертизу, которая определит причину смерти.