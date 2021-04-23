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Происшествия23 апреля 2021 14:14

На Урале в общежитии нашли труп студента

По предварительной информации, парень умер три дня назад
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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По предварительной информации, смерть студента не носит криминального характера

По предварительной информации, смерть студента не носит криминального характера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске нашли тело в общежитии Заречного района. По информации паблика «Краснотурьинск Live», погибшим оказался студент Евгений Рожков. Тело пролежало в комнате три дня.

- У парня была девушка, которая в первые дни после его пропажи подняла панику и требовала открыть его комнату, но охранник не давал ей ключ, - пишут в группе.

По словам начальника городского следственного отдела Федора Заводова, по предварительной информации, смерть студента не носит криминального характера.

Напомним, что накануне в Алапаевске нашли труп пропавшей школьницы.

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