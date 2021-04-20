В Асбесте потушили пожар на открытой площадке автомобильных покрышек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Асбесте спасатели потушили пожар, который вспыхнул на открытой площадке хранения автопокрышек. В 18:10 по местному времени огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, сейчас на месте происшествия проводят проливку и разборку.

- Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой, сильной задымленностью и безводностью района. Был организован подвоз воды от водоисточника с расстояния приблизительно полтора километра, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:57. На место оперативно прибыли шесть единиц спецтехники и 15 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.