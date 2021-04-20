В Асбесте на площадке хранения автомобильных покрышек произошел крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Асбесте произошел крупный пожар на открытой площадке хранения автомобильных покрышек. Сообщение о возгорании на улице Заводской пришло на пульт дежурного в 13:57 по местному времени. Оперативно прибывшие на место спасатели установили, что площадь горения составила 700 квадратных метров.

- Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой, сильной задымленностью и безводностью района. Организован подвоз воды от водоисточника с расстояния примерно полтора километра, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огнеборцам понадобилось около четырех часов, чтобы локализовать пожар. Сейчас спасатели борются с открытым горением. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы шесть единиц спецтехники, а также 15 человек личного состава.