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Общество20 апреля 2021 13:34

В Екатеринбурге запретят парковку еще на четырех улицах

Знаки «Остановка запрещена» установят по просьбе горожан
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Знаки «Остановка запрещена» установят на четырех улицах

Знаки «Остановка запрещена» установят на четырех улицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку запретят еще на четырех улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. По словам администрации города, новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят по просьбе горожан.

Парковку запретят на участке от улицы Белинского до Машинной по Циолковского, от Фурманова до Фрунзе по Чайковского, от Циолковского до Авиационной по Союзной и от 40-летия Октября до Красных Партизан по Банникова.

Напомним, что в начале месяца парковку запретили на некоторых участках улиц Энгельса и Баумана, на внутриквартальном проезде от улицы Муранова до дома № 21/1 по улице Соболева и на внутриквартальном проезде от улицы 8 Марта до дома № 82а по улице 8 Марта.