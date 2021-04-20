Знаки «Остановка запрещена» установят на четырех улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку запретят еще на четырех улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. По словам администрации города, новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят по просьбе горожан.

Парковку запретят на участке от улицы Белинского до Машинной по Циолковского, от Фурманова до Фрунзе по Чайковского, от Циолковского до Авиационной по Союзной и от 40-летия Октября до Красных Партизан по Банникова.

Напомним, что в начале месяца парковку запретили на некоторых участках улиц Энгельса и Баумана, на внутриквартальном проезде от улицы Муранова до дома № 21/1 по улице Соболева и на внутриквартальном проезде от улицы 8 Марта до дома № 82а по улице 8 Марта.