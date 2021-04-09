В Екатеринбурге на четырех улицах запретят парковку

В этих местах появится предупреждающие знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по просьбе горожан запретят парковаться на четырех улицах. Это сделано для обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети. В этих местах появится предупреждающие знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена».

- Специалисты Центра учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в Администрацию города Екатеринбурга, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Знаки появится на следующих участках:

Энгельса, от улицы Мичурина до улицы Бажова;

Баумана, от улицы Шефская до улицы Старых Большевиков в обе стороны;

На внутриквартальном проезде от улицы Муранова до дома № 21/1 по улице Соболева;

На внутриквартальном проезде от улицы 8 Марта до дома № 82а по улице 8 Марта.

Комитет по транспорту предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.