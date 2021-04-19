Здание над будущей станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге снесут до октября 2021 года

Судебные тяжбы начались еще в 2019 году, когда мэрия запланировала строительство новой станции метро «Бажовская» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области дал отсрочку по сносу собственнику здания на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова в Екатеринбурге, где по планам должен находиться вход на станцию метро «Бажовская». Согласно документам, опубликованным на сайте суда, ООО «Промавтосервис» должен снести постройку к 25 октября 2021 года.

Напомним, что фирме ООО «Промавтосервис» передали в аренду под автостоянку участок, о котором идет речь в 2013 году. Позже мэрия Екатеринбурга запланировала строительство новой станции метро «Бажовская» на этой территории и обратилась в Арбитражный суд, чтобы признать постройку незаконной. В декабре 2019 года иск удовлетворили, но компания «Промавтосервис» обжаловала решение в окружном арбитражном суде, где жалобы были оставлены без удовлетворения.

В итоге администрация Екатеринбурга отстояла территорию под станцию метро «Бажовская» в июне 2020 года и Арбитражный суд обязал собственника здания вернуть мэрии землю под ним. Снести двухэтажную постройку «Промавтосервис» должен был в течение 30 дней с момента вступления в силу решения суда. Позже компания обжаловала это решение в Верховном суде, но в декабре он отказался передавать кассационную жалобу.

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