Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге три девушки пострадали в аварии с троллейбусом. Как рассказали в управлении городской Госавтоинспекции, 27-летняя девушка за рулем «Лады» не уступила дорогу общественному транспорту на улице Таганская.

В результате столкновения пострадала виновница ДТП, а также две пассажирки троллейбуса.

- Стаж управления у водителя Лада 219010 составляет 2 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Пояснить причину и обстоятельства происшествия сотрудникам полиции женщина не смогла, - отмечают в ГИБДД.

Напомним, что в Тугулымском районе пьяный подросток на «Жигулях» сбил своего друга и сбежал.