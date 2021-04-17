Едва не убил товарища: на Урале пьяный подросток переехал 15-летнего друга

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Трагедией едва не обернулись пьяные развлечения двух подростков в поселке Яр. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, 17-летний подросток сел пьяным за руль своей «семерки» и сбил такого же пьяного приятеля.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Вот только помочь товарищу он не спешил. Испугавшись ответственности, водитель бросил машину в кювете и ушел домой.

- Подросток пояснил сотрудникам полиции, что он поехал кататься по селу, искал друга. Во время движения он неожиданно почувствовал удар спереди, сразу же остановился и увидел лежащего на дороге друга, - пояснили в Госавтоинспекции.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу.