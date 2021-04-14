В мэрии Екатеринбурга напомнили, как правильно ездить на самокате

На самокате можно двигаться по пешеходным и велопешеходным дорожкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением весеннего тепла многие екатеринбуржцы начинают кататься на самокатах, однако не все задумываются, как правильно обращаться с этим видом транспорта. В городской мэрии напомнили, какие правила необходимо соблюдать для безопасного вождения.

На самокате можно двигаться по пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также тротуарам при их наличии. Единственное условие, когда на уличном транспорте можно ездить по проезжей части – это отсутствие тротуара или пешеходной дорожки, а также обочины. Не стоит сильно разгоняться, а еще необходимо соблюдать дистанцию.

Примечательно, что таким транспортом пользуются и чиновники городской администрации. Среди них Александр Едукаев.

- На самокате езжу уже три года. Как только становится тепло – выезжаю. Самое главное, чтобы не было наледи и снега. В этом и прошлом году был ранний старт сезона – с последних чисел марта, - отметил сотрудник мэрии.

Кстати, несмотря на существующие правила, некоторые дети все же попадают в ДТП, когда катаются на самокатах. Такой случай произошел накануне: мальчик торопился на уроки и угодил под колеса автомобиля.