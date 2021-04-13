В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил ребенка на самокате

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 11-летнего мальчика, который шел на занятия в школу. Инцидент произошел на улице Феофанова около 13:30. 31-летний владелец иномарки объяснил, что ехал примерно со скоростью 30-40 километров в час, ребенок появился неожиданно, поэтому наезда избежать не удалось. Известно, что стаж вождения мужчины составляет 12 лет, в момент ДТП он был трезв.

- Со слов мамы пострадавшего ребенка, сын на самокате направлялся из дома в школу на занятия во 2 смену. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что пешеходный переход находится примерно в 100 метрах от места наезда, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

С ушибами мягких тканей обоих коленных суставов школьника отвезли в больницу. Сейчас автоинспекторы разбираются в обстоятельства аварии.