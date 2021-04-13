Силовики рассказали о мужчине, который совершил суицид и повредил газовую трубу

СКР и полиция прокомментировали ЧП, которое произошло днем, 13 апреля, в Екатеринбурге. Напомним, на улице Боровой мужчина совершил суицид, повредив газовую трубу.

В СК рассказали, что сейчас идет доследственная проверка, в ходе которой выяснятся все обстоятельства трагедии.

Погибшим является 64-летний пенсионер. Сейчас следователи опрашивают его родственников.

- В последнее время ныне погибший работал продавцом на рынке «КОР». Более подробные и точные обстоятельства выясняют сотрудники полиции и СКР, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.