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Происшествия13 апреля 2021 13:21

В Екатеринбурге мужчина покончил с собой и повредил газовую трубу

ЧП произошло в Пионерском районе
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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В СК пока не комментируют произошедшее

В СК пока не комментируют произошедшее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пионерском районе Екатеринбурга на улице Боровой,19 произошло ЧП. Мужчина свел счеты с жизнью и повредил газовую трубу дома. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

Пока причины, побудившие мужчину на этот поступок, неизвестны.

- Газоснабжение потребителей не нарушено. Наша бригада ведет восстановительные работы на месте, - рассказали «КП» в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме пока воздерживаются.

Погибшего звали Виктор Вершинин, ему было 64 года. Фото: СОЦСЕТИ

ЧП