В Екатеринбурге мужчина покончил с собой и повредил газовую трубу

В СК пока не комментируют произошедшее
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пионерском районе Екатеринбурга на улице Боровой,19 произошло ЧП. Мужчина свел счеты с жизнью и повредил газовую трубу дома. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.
Пока причины, побудившие мужчину на этот поступок, неизвестны.
- Газоснабжение потребителей не нарушено. Наша бригада ведет восстановительные работы на месте, - рассказали «КП» в пресс-службе «Екатеринбурггаза».
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме пока воздерживаются.
Погибшего звали Виктор Вершинин, ему было 64 года. Фото: СОЦСЕТИ