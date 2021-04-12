Евгения Ройзмана снова вызвали в полицию из-за несанкционированных митингов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Евгения Ройзмана вызвали в городское управление МВД. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердила адвокат бывшего мэра Юлия Федотова. По ее словам, Евгения Ройзмана решили опросить из-за постов в Twitter, касающихся несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального. Обратили внимание на них после доноса неизвестного.

- Какой-то аноним написал донос о том, что якобы Ройзман вовлекал несовершеннолетних в антиобщественные действия, и о том, что он якобы оскорбил представителя власти, хотя ни о том, ни о другом речь, безусловно, не идет, - рассказала Юлия Федотова.

Евгения Ройзмана опрашивали полчаса, после чего отпустили. Сейчас полицейские проводят проверку после, которой примут решение возбуждать уголовное дело или нет. Напомним, что 26 марта суд назначил Евгению Ройзману штраф в 40 тысяч рублей за участие в несанкционированных митингах 23 и 31 января.