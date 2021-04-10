Еще 16 человек скончались от коронавируса в Свердловской области

Зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки скончалось от коронавируса еще 16 человек. По данным регионального оперштаба, общее число людей, которые не пережили пандемию, достигло 2 828. При этом количество пациентов, выписанных из больниц, также растет. Только за последние сутки диагноз коронавирус сняли у 135 человек. Всего - 77 285.

- Состояние 302 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 663. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает оперштаб.

Зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 83 830.