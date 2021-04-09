Евгений Куйвашев предложил проводить на улице выпускные в детских садах

Глава региона выразил надежду на то, что скоро свердловчане вернутся к привычному режиму жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области родители малышей, которые посещают детский сад, посетовали на то, что из-за пандемии не смогут попасть на выпускные утренники своего ребенка. Действующие коронавирусные ограничения не позволяют взрослым присутствовать на праздниках в дошкольных учреждениях. Губернатор предложил решение этой проблемы.

- Вы можете обсудить с администрацией детсада альтернативные форматы выпускного. Например, праздник можно провести на улице при условии, что не будут смешиваться коллективы, - отметил в социальных сетях Евгений Куйвашев.

Глава региона выразил надежду на то, что рано или поздно свердловчане смогут вернуться к привычному режиму жизни во всех сферах. А пока не отменены действующие ограничения, необходимо соблюдать все правила.