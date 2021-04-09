Губернатор призвал относиться к текущей ситуации серьезно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области отказался отменять масочный режим в регионе. Накануне к главе субъекта в Instаgram обратились местные жители, которые предложили перестать носить маски в обязательном порядке, поскольку многие жители уже устали от мер предосторожности. Евгений Куйвашев в ответ привел статистику оперштаба, которая внушает оптимизм, но все же до конца вирус не побежден. Поэтому носить маску необходимо.

- Впереди — майские праздники, когда количество социальных контактов неминуемо вырастет. В этом смысле элементарные меры предосторожности, особенно для тех уральцев, кто еще не привился от коронавируса, чрезвычайно важны, - написал глава региона в социальных сетях.

Губернатор призвал относиться к текущей ситуации серьезно и не пренебрегать простыми правилами: мыть руки, соблюдать дистанцию и не посещать многолюдные места без крайней необходимости.