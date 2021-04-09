В МЧС предупредили свердловчан об аномальной жаре

Синоптики обещают аномальную жару на ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели МЧС предупредили свердловчан об аномально жаркой погоде в ближайшие дни. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и больше. В связи с этим в МЧС напомнили жителям региона правила безопасности при обращении с огнем.

- Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Практически во всех случаях возникновения пожаров - это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан, - напомнили в МЧС.

Спасатели просят свердловчан не выжигать траву, не разводить костры в ветреную погоду и не оставлять их без присмотра, не бросать горящие спички и непотушенные окурки на землю. Кроме того, не нужно оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла и промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал. Это может стать причиной возгорания.

Для тех, кто в теплые выходные решит поехать на шашлыки, в МЧС напомнили, что мангал с углями должен находиться на высоте 20 сантиметров от земли. А если вы возьметесь за уборку дачного участка, то не сжигайте мусор - закладывайте его в компостную яму или увозите на оборудованную мусорную площадку.