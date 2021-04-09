На акватории пруда прогремит салют из 12 залпов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День космонавтики прогремит салют. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Стрелять правда будут не из пушек, а из ракет, но все же посмотреть его стоит. Зрителей ждут в центре города 12 апреля в 12:00. Всего прогремит 12 залпов.

-Стартовым «байконуром» в этот раз станет акватория Городского пруда, откуда устремятся ввысь ракеты, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На самом деле салют, это только часть фестиваль «Дни космоса в Екатеринбурге - 2021». Праздник начнется в субботу, 10 апреля в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина. В 12:00 здесь пройдет открытие фестиваля. На следующий день, 11 апреля, горожане смогут принять участие в семейном празднике, который пройдет с 12:00 до 18:00 часов в парке имени В.В. Маяковского.