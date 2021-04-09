В Екатеринбурге парень забежал в аптеку и грозился травмировать себя

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В Кировском районе Екатеринбурга сегодня днем горожан напугал своим поведением молодой человек. По словам очевидцев, сначала он пытался нанести себе травмы на детской площадке на Луначарского, 50, а потом побежал через дорогу в аптеку на Шевченко, 8, где продолжил начатое. Парня задержали и передали медикам. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Росгвардии.

- Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в помещении аптеки неизвестный мужчина, находясь в неадекватном состоянии, кричал, пытается нанести себе травмы. Прибывшие на место правоохранители оказали содействие сотрудникам полиции в задержании данного гражданина, - рассказала руководитель пресс-службы свердловского управления Росгвардии Ольга Бельская.

Очевидцы уверены, что молодой человек был под наркотиками. по их словам, он все же ранил себя в шею.