Мэр Екатеринбурга пообещал не застраивать ЦПКиО

Глава города пообещал сохранить ЦПКиО в нынешних границах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетовал на удручающее состояние ЦПКиО, отметив, что здесь нужно провести зонирование.
- Надо провести зонирование, разобраться, наконец, с арендаторами, - заявил Алексей Орлов.
Глава города подчеркнул, что парк не будут застраивать, его территорию сохранят в нынешних границах.
- Я послушал руководителя парка. Есть хорошая концепция развития парка. Там появилось первое круглогодичное предприятие общепита. Там серьезная работа проведена, - подчеркнул глава Екатеринбурга.
Все изменения будут спонсироваться за счет бюджетных и внебюджетных вливаний.
Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции главы Екатеринбурга – по ссылке.