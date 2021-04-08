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Недвижимость8 апреля 2021 13:13

Мэр Екатеринбурга пообещал не застраивать ЦПКиО

Парк Маяковского сохранят в прежних границах
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Глава города пообещал сохранить ЦПКиО в нынешних границах

Глава города пообещал сохранить ЦПКиО в нынешних границах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетовал на удручающее состояние ЦПКиО, отметив, что здесь нужно провести зонирование.

- Надо провести зонирование, разобраться, наконец, с арендаторами, - заявил Алексей Орлов.

Глава города подчеркнул, что парк не будут застраивать, его территорию сохранят в нынешних границах.

- Я послушал руководителя парка. Есть хорошая концепция развития парка. Там появилось первое круглогодичное предприятие общепита. Там серьезная работа проведена, - подчеркнул глава Екатеринбурга.

Все изменения будут спонсироваться за счет бюджетных и внебюджетных вливаний.

Прямая онлайн-трансляция пресс-конференции главы Екатеринбурга – по ссылке.

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