На Урале Следственный комитет проверяет школу, где 9-летний мальчик сломал позвоночник

Все произошло во время урока физкультуры. Фото: предоставлено мамой мальчика

Следственный комитет начал проверку школы №6 Среднеуральска. Это связано с инцидентом, который произошел во время урока физкультуры 16 ноября прошлого года.

Как рассказала мама мальчика Татьяна, Кирилл травмировался во время урока физкультуры. Учитель решил поиграть с детьми в игру «Цепи кованные». Во врем игры мальчик упал. Позже врачи зафиксируют у него компрессионный перелом трех позвонков.

- Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о травмировании 9-летнего ребенка на уроке физкультуры в одной из школ города Среднеуральска, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Следователи будут опрашивать свидетелей произошедшего, а также выяснят все обстоятельства ЧП.

Кирилл занимался хоккеем. Но сейчас тренировки пришлось прекратить. Фото: предоставлено мамой мальчика

- Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, - рассказали в ведомстве.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.