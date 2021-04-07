«Был заплаканный и сказал, что болит спина»: на Урале 9-летний мальчик сломал позвоночник во время физкультуры

Кирилл занимается хоккеем. Фото: предоставлено мамой ребенка

На Урале во время урока физкультуры пострадал 9-летний мальчик по имени Кирилл. Как рассказала его мама Татьяна, у школьника был зафиксирован компрессионный перелом трех позвонков.

Все произошло в Среднеуральске 16 ноября прошлого года.

В тот день в школе №6 проходил урок физкультуры. По словам мамы мальчика по имени Татьяна, учитель решил поиграть с детьми в игру «Цепи кованые». При этой игре дети берутся за руки, а другому ребенку с разбега нужно «разбить» звено из рук. Татьяна утверждает, что эта игра не входит в образовательную программу.

Когда Кирилл разбежался, дети неожиданно подняли руки, мальчик ударился о них горлом и упал спиной на пол, начав кричать от боли.

Учителя не стали вызывать скорую.

- Это был последний урок. И я постоянно приезжала за сыном в это время. Видимо, поэтому они и решили позвонить мне, а не в скорую. Я сразу прибежала. Кирилл был в состоянии истерики и страха, взволнованный и заплаканный. Ходить мог, но сказал, что у него сильно болит спина, - вспоминает в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна.

Из-за травмы ребенок вынужден пропускать тренировки. Фото: предоставлено мамой ребенка

После этого она повезла сына в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Там врачи поставили мальчику диагноз компрессионный перелом трех позвонков.

Родители уже потратили на лечение мальчика 46 тысяч. Но эта сумма увеличится. Ведь Кириллу по-прежнему нужно проходить медицинские процедуры.

- Школа говорит, что это был просто несчастный случай. Учительница сразу извинилась и до сих пор поддерживает с нами связь, - рассказывает Татьяна.

Женщина обратилась в суд. Она пытается взыскать со школы 100 тысяч рублей за лечение ребенка, а также 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

- Я считаю, что сумма небольшая. Во-первых, суд ее существенно уменьшит. Во-вторых нам еще предстоит лечение. Тем более ребенок занимается хоккеем. И теперь любимый вид спорта под угрозой. Точных прогнозов не дает ни один врач, - рассказывает Татьяна.

Женщина надеется, что позвоночник ребенка полностью восстановится. Там как на позвонках не было трещин и сколов, произошло только их сжатие.

Родители уже потратили на лечение ребенка больше 40 тысяч. Фото: предоставлено мамой ребенка

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по факту произошедшего надзорное ведомство проводит в школе проверку.

Мы поговорили с директором школы №6 Татьяной Симисиновой. Она уверяет, что игра «Цепи кованые» входит в образовательную программу.

- По этому поводу была проведена проверка образования и прокуратуры. Учителем были принесены извинения. Это была образовательная программа. Сегодня было очередное заседание суда по этому поводу. Мы готовы исполнить решение суда, - рассказала «КП» директор школы.

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