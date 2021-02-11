Так лицо Арсения выглядело после того, как ему наложили швы. Фото: предоставлено родителями ребенка

В Нижнем Тагиле посещение частного детского садика закончилось для двухлетнего Арсения травмой и огромным шрамом на пол лица. Мальчик поскользнулся и упал на разбитую тарелку.

Родители ребенка винят в произошедшем владелицу частного детского сада, которая работала и воспитателем. Именно при ней произошло это ЧП. Суд постановил взыскать с Валентины Коломиец в пользу родителей ребенка 200 тысяч рублей в качестве морального вреда. Но бывшая воспитательница уже год не отдает родителям мальчика эти деньги.

Все произошло год назад – 19 февраля 2020 года.

- Я был дома. Как раз собирался ехать за Арсением. В этот момент супруге позвонили. Я даже не стал дослушивать, понял, что с ребенком что-то случилось. Полураздетый выбежал на улицу, прыгнул в машину и полетел в садик, - вспоминает отец мальчика Алексей Малахов в разговоре с «КП».

Приехав, Алексей увидел своего сына с прижатым к лицу полотенцем. Под ним на лице мальчика виднелись два глубоких надреза. Скорая долго не ехала, поэтому Алексей посадил мальчика в машину и повез в больницу. Там Арсению на лицо наложили швы.

Родители пострадавшего мальчика винят в произошедшем Валентину Коломиец. Считают, что именно она не доглядела за их ребенком.

Врач сказал, что шрам у ребенка останется на всю жизнь. Фото: предоставлено родителями ребенка

- Первоначально Валентина Коломиец говорила, что Арсений поскользнулся на пюре во время обеда и упал лицом на тарелку, но позже стала говорить, что это был компот. В садик в тот день приезжала полиция. Но, как я потом узнал, они даже не забрали осколки тарелки, их выкинули. Считаю, что они сработали плохо. ПДН передал дело в Следственный комитет. Те сначала собиралась проверить Коломиец на полиграфе, но потом не стали. В общем, мурыжили, мурыжили, но уголовное дело так и не возбудили, - вспоминает Алексей Малахов.

Отец пострадавшего мальчика уверен, что у Валентины Коломиец есть деньги, чтобы выплатить в пользу мальчика моральную компенсацию. Фото: соцсети

Родителям мальчика пришлось обращаться в суд. Они требовали с Валентины Коломиец 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но суд снизил эту сумму до 200 тысяч. Но и эти деньги получить родителям травмированного мальчика оказалось не просто.

- Сначала она перевела нам 10 тысяч. Но что это за были деньги – не ясно. Я так понял, что это она вернула нам деньги за садик. Месяц стоил 9 тысяч рублей, - говорит Алексей Малахов. – С тех пор выплат от нее практически нет. Приставы взыскивают, но суммы очень небольшие.

Валентина Коломиец согласилась ответить на вопросы «Комсомолки». После ЧП с Арсением, детский садик ей пришлось закрыть.

- Я не могла предвидеть и, увы, не смогла предотвратить это несчастье. Все произошло в долю секунды. Один малыш сбросил со стола тарелку, и в эту же секунду второй спотыкается и падает лицом в эту тарелку. Тарелка хрустнула под Арсением, развалилась на две части и вошла острыми краями ему в лицо, - рассказывает бывшая владелица частного детсада. - Я находилась в метре от Арсения, но через стол. Я ничего не успела даже понять, не то, что среагировать… Свидетелей не было. В садике была только я и дети.

Недавно родители Арсения опубликовали пост в группе «Инцидент Нижний Тагил», во «Вконтакте», где рассказали о произошедшем с их сыном, а также о том, что Валентина Коломиец не переводит им деньги, которые присудил суд. Женщина этим недовольна.

- Мне понятно горе родителей, я сама мать троих детей. Но они же врут! Я ежемесячно перевожу деньги на счет ФССП. Мои счета арестованы. Да, перевожу малыми суммами. Ибо помимо возмещения ущерба, я должна еще и налоговой. Распределение средств вне моей компетенции. А весь мой доход - это детское пособие, - рассказала Валентина.

Валентина говорит, что ее единственный доход - пособие на детей. Фото: соцсети

- В отношение Коломиец Валентины Николаевны есть исполнительное производство о неисполнении решения суда. Кроме того, она была оштрафована судебным приставом на 10% от суммы долга (около 15 тысяч рублей) за то, что уклоняется от исполнения решения суда. Также вынесено постановление о взыскании денежных средств с ее счетов (правда, денег там пока нет), в январе обращено взыскание на заработную плату. Также вынесено постановление о временном ограничении выезда должника из России. Кроме того, вынесено ограничение на пользование водительскими правами, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что пристав постоянно проверяет, не появилось ли у должника какое-либо имущество, чтобы наложить на него арест. Также в ФССП рассказали, что у Валентины Коломиец несколько раз списывали со счетов деньги, но эти суммы были незначительные – в пределах нескольких тысяч.

Родители Арсения посетили частного хирурга. Врач заявил, что шрам у ребенка останется на всю жизнь. Правда, в подростковом возрасте есть шанс сделать его менее заметным. Возможно, мальчику бы помогло вмешательство пластических хирургов, но у родителей Арсения нет денег на дорогостоящих врачей.

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