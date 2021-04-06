«Хотела проскочить»: в Нижнем Тагиле женщина за рулем Hyundai столкнулась с ВАЗ и улетела в автобус

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сегодня, 6 апреля, около 07:30 женщина за рулем Hyundai столкнулась с ВАЗ, после чего ее отбросило на пассажирский автобус. Сотрудникам ГИБДД она рассказала, что была уверена в том, что успеет проскочить через перекресток.

- Следуя по Юности на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора в сторону Ленинградского проспекта водитель не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. После этого Hyundai развернуло и он столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался сзади в попутном направлении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадала 34-летняя женщина - пассажир автомобиля ВАЗ. Она госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговаой травмой, сотрясение головного мозга и ушибленной раной лба. В автобусе, который следовал по городскому маршруту «Вокзал - площадь Танкостроителей», находились шесть пассажиров. Никто из них не пострадал.

По данным ГИБДД, 62-летняя женщина, которая находилась за рулем Hyundai, имеет водительский стаж три года. В 2020 и 2021 годах к административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась пять раз. Все нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима.

В ГИБДД напомнили водителям, что при проезде регулируемых перекрестков, при повороте налево по зеленому сигналу светофора необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.