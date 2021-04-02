Глава города заметил отсутствие разметки на дорогах Екатеринбурга

Алексей Орлов поручил найти деньги на качественную разметку из термопластика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города Алексей Орлов с приходом весны заметил отсутствие разметки на дорогах Екатеринбурга. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Мэр возмутился, что разметки нет практически нигде, и заявил, что ситуацию нужно кардинально менять.

- Каждый день езжу по улицам города. Разметки у нас нет практически нигде. Во многом из-за отсутствия разметки растет количество аварий на дорогах, - написал Алексей Орлов.

Мэр уверен, что для того, чтобы она служила не несколько месяцев, а оставалась на дорогах даже зимой, нужно наносить качественную разметку на основе термопластика. Глава города сообщил, что уже дал поручение найти дополнительные средства для решения проблемы.

- Нужно обязательно синхронизировать работы по нанесению разметки и другие дорожные работы. Опыт российских городов показывает, что это возможно, - добавил мэр.