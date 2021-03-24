В Екатеринбурге в 2021 году отремонтируют 42 километра дорог

В текущем году предусмотрен ремонт 45 участков автомобильных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2021 году отремонтируются порядка 42 километров дорог. На эти цели будет выделено 1,7 миллиарда рублей. Деньги поступят из федерального, областного и муниципального бюджетов. Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- В текущем году предусмотрен ремонт 45 участков автомобильных дорог. Кроме того, дорожники отремонтируют тротуары общей площадью 141,9 тысячи квадратных метров, 39 светофоров, четыре путепровода и один мост, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В планах городских властей дорожные работы на следующих улицах: Академика Постовского, Заводская, Посадская, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, проспект Орджоникидзе и другие. Полный список, улиц, которые подлежат ремонт, размещен на официальном портале Екатеринбурга.